Автопром Петербурга в августе показал 5%-ный рост

Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM В августе 2018 года три петербургских автозавода — Hyundai, Nissan и Toyota — выпустили 32 тыс. автомобилей. Это на 5% больше, чем за такой же месяц прошлого года. Август стал вторым наиболее успешным месяцем для городского автопрома в этом году: больше машин (32,8 тыс.) было выпущено лишь в апреле 2018 года.

Как сообщили ИА REGNUM 24 сентября в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб», всего в январе-августе текущего года петербургские автозаводы выпустили 237 800 легковых автомобилей. Это на 7% больше, чем за первые восемь месяцев 2017 года.

«Общая динамика производства машин за весь год все-таки сократилась — ранее рост был 8%, и осенью эта тенденция может продолжиться. По итогам года мы ожидаем увеличение выпуска автомобилей в городе в пределах 5%», — прокомментировал гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

В общероссийском объеме выпуска автомобилей доля петербургского автопрома за 8 месяцев 2018 года составила 23,9%. Год назад за тот же период она была на уровне 26,1%.

Продажи петербургских автомобилей в России за январь-август выросли на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

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