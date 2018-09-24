Товарооборот между Казахстаном и Грузией вырос на 67%

Тбилиси, , 11:44 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года товарооборот между Грузией и Казахстаном составил $77 млн, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 24 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на внешнеторговую палату республики.

Вопрос развития торгово-экономических отношений между Грузией и Казахстаном обсуждался в рамках бизнес-форума, который состоялся в Тбилиси. Стороны планируют подписать меморандум о сотрудничестве между внешнеторговой палатой Казахстана и торгово-промышленной палатой Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая главы МИД Грузии и Казахстана Михаил Джанелидзе и Кайрат Абдрахмановподписали программу сотрудничества на 2018−2019 годы. Стороны также обсудили развитие двухсторонних отношений в сфере политики, экономики и культуры.

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