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Глава Ростуризма назвал причину банкротств туроператоров

Экономика

«Туроператоры ... к сожалению, просчитались»

Москва, 24 сентября 2018, 11:24 — REGNUM  Неправильная оценка потенциала рынка стала одной из основных причин банкротства ряда туроператоров в России летом 2018 года. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью ТАСС.

По его словам, многие туроператоры в текущем году рассчитывали на положительную динамику роста выездного туризма, зафиксированную в 2017 году.

«Туроператоры … к сожалению, просчитались», — сказал Сафонов.

Глава Ростуризма выразил мнение, что туроператоры неправильно оценили потенциал рынка, поэтому произошел ряд банкротств этим летом.

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