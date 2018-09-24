Глава Ростуризма назвал причину банкротств туроператоров

Москва, , 11:24 — REGNUM Неправильная оценка потенциала рынка стала одной из основных причин банкротства ряда туроператоров в России летом 2018 года. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью ТАСС.

По его словам, многие туроператоры в текущем году рассчитывали на положительную динамику роста выездного туризма, зафиксированную в 2017 году.

«Туроператоры … к сожалению, просчитались», — сказал Сафонов.

Глава Ростуризма выразил мнение, что туроператоры неправильно оценили потенциал рынка, поэтому произошел ряд банкротств этим летом.

Читайте также: Туроператоры под брендом «Натали Турс» прекратили деятельность

А также: Российский туроператор Danko прекращает деятельность