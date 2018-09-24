«Пенсионная реформа — не политические лозунги, а программа действий»

Севастополь, , 11:22 — REGNUM После выступления президента России Владимира Путина пенсионная реформа из политических лозунгов превратилась в программу действия. Президент чётко сказал, что можно было отсрочить, переложить ответственность на других, но выхода нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного Собрания города Севастополя по списку Севастопольского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», секретарь СРО ВПП «Единая Россия», советник на общественных началах губернатора Севастополя по вопросам развития гражданского общества Борис Колесников.

«На региональном уровне сохраняются все льготы для граждан. Депутаты стараются делать всё, чтобы для людей проведение пенсионной реформы было менее болезненно. Повышение пенсионного возраста — мера непопулярная, но необходимая, сейчас насчитывается 46 млн пенсионеров и 76 млн работающих, то есть критическое соотношение», — отметил политик.

Жители Севастополя с пониманием относятся к проведению пенсионной реформы. Некоторые партии пытаются проводить митинги против реформы, но не находят поддержки у населения. По словам президента, пенсионное обеспечение обходится государству 20 млрд рублей в сутки, поэтому откладывать нельзя.

«Глава государства сейчас фактически расплачивается за нерешительность советского руководства и руководства страны 90-годов, когда рождаемость была на низком уровне. Всем было понятно, что эта демографическая яма когда-то даст о себе знать. Никому не нравятся изменения в пенсионном законодательстве, мера вынужденная, но необходимая. Депутаты со своей стороны будут делать всё, чтобы на местах организовать переобучение граждан предпенсионного возраста, создать новые рабочие места и сохранить льготы», — высказал свое мнение Колесников.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»