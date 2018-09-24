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Грузия временно перекрыла газопровод в Армению

Экономика

В прекращении подачи природного газа в Армению с 24 по 26 сентября официально оповестила газотранспортная компания Грузии

Грузия временно перекрыла газопровод в Армению
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Ереван, 24 сентября 2018, 11:11 — REGNUM  В связи с проведением ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» временно прекращена подача российского газа в Армению. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба компании «Газпром Армения».

Отмечается, что о прекращении подачи природного газа в Армению с 24 по 26 сентября официально оповестила газотранспортная компания Грузии.

«Подача газа в республику была прекращена с 07:00 часов. Бесперебойное газоснабжение потребителей республики Армения будет осуществляться за счет внутренних резервов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, компания SOCAR Georgia Gas (SGG, «дочка» SOCAR Energy Georgia) планирует в 2018 году поставить в Грузию 1,8 млрд кубометров газа, что на 28,6% выше показателя 2017 года.

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