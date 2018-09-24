За «Электронную очередь» Новосибирская область заплатит 145 млн рублей

Новосибирск, , 11:00 — REGNUM На оказание услуг по внедрению и сопровождению модуля «Электронная очередь» регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области будет потрачено 145 млн рублей (если приводить точную сумму — 145 032 436 рублей). Это следует из документации размещенного на сайте госзакупок тендера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Контракт будет заключён в интересах 20 учреждений здравоохранения региона. По его условиям, в этих медучреждениях должны быть установлены компьютеры и периферийное оборудование. Итоги конкурса будут подведены в октябре. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений и областного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирское министерство здравоохранения ранее отчиталось, что в августе 2018 года более 8,3 тыс. новосибирцев записались на приём к врачу через электронную форму на Едином портале госуслуг. Годом ранее — всего 86.

Тем временем жители региона жалуются на то, что не могут записаться к врачам ни по телефонам, ни через сайт Госуслуг.

Власти пообещали ситуацию исправить — «помимо стандартных возможностей поэтапно запланирован вывод в приложение Единого портала госуслуг дополнительного функционала: информации об истории посещений, результатах исследований, листках нетрудоспособности, направлениях врача, рецептах, а также возможность вызова врача на дом».

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