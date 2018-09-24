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В России увеличат субсидии банкам на кредиты малому бизнесу

Экономика

Через новый Фонд развития, который заработает с 2019 года, и будет осуществляться финансирование предприятий

В России увеличат субсидии банкам на кредиты малому бизнесу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 24 сентября 2018, 10:38 — REGNUM  Субсидии из бюджета на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях могут увеличить в 11 раз в Российской Федерации уже с 2019 года. Об этом пишет РБК, который ознакомился с проектом федерального бюджета на 2019 год и 2020−2021 годы.

По данным издания, в следующем году правительство РФ планирует компенсировать российским банкам недополученные доходы при кредитовании по льготным ставкам малых и средних предприятий (МСП). Речь идет о 7,2 млрд рублей.

Через новый Фонд развития, который заработает с 2019 года, и будет осуществляться финансирование предприятий.

Отмечается, что в бюджете-2018 на эти же цели было предусмотрено 635,5 млн рублей.

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