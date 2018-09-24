Понедельник, 24 Сентября 2018 года
11:12:33 МСК

Сбербанк проводит тендер на строительство своего технопарка в «Сколково»

Экономика

Максимальная цена контракта –37,48 млрд рублей

Сбербанк проводит тендер на строительство своего технопарка в «Сколково»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сбербанк

Москва, 24 сентября 2018, 10:33 — REGNUM  Крупнейший российский банк — Сбербанк проводит тендер на строительство здания технопарка в инновационном центре «Сколково», об этом следует из материалов на портале госзакупок.

Максимальная цена контракта — 37,48 млрд рублей, заявки принимаются до 9 ноября, итоги планируется подвести 19 декабря.

Технопарк должен представлять собой семиэтажное здание с тремя подземными этажами. Общая площадь здания — 266 тыс. кв м, высота — 54 метра. На возведение объекта отводится не более трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для инновационного центра «Сколково» планируется построить на базе железнодорожной станции «Трехгорка».

Читайте также: Для Сколково построят новый транспортно-пересадочный узел

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Инновационный центр в Сколково
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить