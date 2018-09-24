Сбербанк проводит тендер на строительство своего технопарка в «Сколково»

Москва, , 10:33 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк проводит тендер на строительство здания технопарка в инновационном центре «Сколково», об этом следует из материалов на портале госзакупок.

Максимальная цена контракта — 37,48 млрд рублей, заявки принимаются до 9 ноября, итоги планируется подвести 19 декабря.

Технопарк должен представлять собой семиэтажное здание с тремя подземными этажами. Общая площадь здания — 266 тыс. кв м, высота — 54 метра. На возведение объекта отводится не более трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для инновационного центра «Сколково» планируется построить на базе железнодорожной станции «Трехгорка».

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