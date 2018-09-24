Псковский парламентский сезон откроют вопросом о предпенсионных льготах

Псков, , 10:27 — REGNUM Псковское областное собрание депутатов откроет парламентский сезон с внеочередной сессии сегодня, 24 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В повестке дня — четыре вопроса, в том числе об избрании нового депутата облсобрания по избирательному округу №12 Ирины Толмачёвой.

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Псковские депутаты обсудят проект федерального закона об изменениях в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса. Этот документ предусматривает сохранение федеральных льгот по имущественным налогам для физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на 31 декабря 2018 года. Кроме того, будет рассмотрен законопроект о сохранении возрастных региональных льгот — для мужчин при достижении ими возраста 60 лет и для женщин в возрасте от 55 лет, а не в связи с выходом на пенсию, как это предусмотрено действующим областным законодательством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время такими мерами социальной поддержки пользуются более 96 тыс. жителей Псковской области, расходы областного бюджета на эти цели составляют около 1 млрд рублей. Губернатор региона Михаил Ведерников ранее заявлял, что с 2019 года эти льготы для людей предпенсионного возраста будут проиндексированы.

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