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На Запорожской АЭС на пять суток отключили один из энергоблоков

Экономика

Произошла поломка

Киев, 24 сентября 2018, 10:26 — REGNUM  На Украине был отключен второй энергоблок на Запорожской АЭС 23 сентября из-за поломки, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, ремонт станции займет пять дней — до 28 сентября. Поломка произошла на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3. Отмечается, что радиационный фон вследствие поломки не повысился, все остальные энергоблоки работают в штатном режиме.

Напомним, Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция на Украине. Она состоит из шести энергоблоков и производит 22% от всей электроэнергии Украины. Ранее был закончен капитальный ремонт пятого энергоблока. Также в начале сентября более чем на два месяца отключили первый энергоблок для планового ремонта.

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Атомная энергетика
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