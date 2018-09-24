На Запорожской АЭС на пять суток отключили один из энергоблоков

Киев, , 10:26 — REGNUM На Украине был отключен второй энергоблок на Запорожской АЭС 23 сентября из-за поломки, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, ремонт станции займет пять дней — до 28 сентября. Поломка произошла на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3. Отмечается, что радиационный фон вследствие поломки не повысился, все остальные энергоблоки работают в штатном режиме.

Напомним, Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция на Украине. Она состоит из шести энергоблоков и производит 22% от всей электроэнергии Украины. Ранее был закончен капитальный ремонт пятого энергоблока. Также в начале сентября более чем на два месяца отключили первый энергоблок для планового ремонта.