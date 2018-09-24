Комитет Госдумы поддержал льготы для судей при получении жилья

Москва, , 10:17 — REGNUM Президентский законопроект, направленный на отмену налогообложения выплаты, полагающейся судьям на покупку жилья, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Речь идёт об одном из пакета законопроектов, направленных на предоставление жилья судьям, работающим не менее 10 лет. По предложению президента РФ Владимира Путина, такие судьи, нуждающие в жилье, один раз за свою службу могут получить единовременную выплату для покупки или строительства жилья. Кроме того, глава государства также предложил отменить уплату подоходного налога с такой выплаты. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал такую инициативу.

Если закон будет принят, аналогичные нормы распространятся и на членов семьи судей, в случае если сам судья умер.

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект в первом чтении на пленарном заседании 26 сентября.