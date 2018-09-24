За год торги на фондовой бирже Казахстана сократились на 22%

Астана, , 10:16 — REGNUM В августе 2018 года совокупный объем торгов на фондовой бирже Казахстана составил 9,6 трлн тенге ($27 млрд), что на 5,6% меньше, чем в августе 2017 года, сообщает 24 сентября аналитический портал Finprom со ссылкой на данные KASE.

Снижение торгов связано с сокращением на рынке денег, который составляет 80,7% всех объемов торгов на фондовой бирже. На других рынках торги показали значительный рост по сравнению с 2017 годом.

Торги на рынке ценных бумаг выросли на 45,8%, до 451 млрд тенге ($1,27 млрд), на рынке иностранной валюты — на 6%, до 1,4 трлн тенге ($3,93 млрд). С начала 2018 года объем торгов в республике сократился на 22,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле торги на фондовой бирже Казахстана составили 9,7 трлн тенге ($27,24), что на 21,9% меньше, чем в январе 2018 года. Общий объем торгов за семь месяцев составил 74,5 трлн тенге ($209,2 млрд).

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