Забайкалье испытывает проблемы с «мусорной реформой»

Чита, , 10:18 — REGNUM За три месяца до вступления в силу новых правил утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в РФ Забайкальский край оказался не готов решить многие ключевые вопросы перехода на новую территориальную схему их ликвидации. Такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного на сайта Забрабочий.рф.

Как пояснил на встрече с представителями муниципалитетов и общественниками министр природных ресурсов края, несмотря на то, что необходимая территориальная схема в регионе разработана, её реализация тормозится по ряду причин. В частности, он отметил, что далеко не во всех муниципалитетах определены места складирования отходов и просчитаны нормативы по мусору. Также до сих пор неизвестно какие суммы будут отдавать граждане за сбор, переработку и утилизацию отходов. Именно поэтому глава Читывысказал сомнение по поводу способности» самостоятельно справиться со всеми обязанностями регионального оператора.

«За три оставшихся месяца необходимо убедить людей в частном секторе заключить договоры на утилизацию мусора и чтобы люди принесли деньги. Население обязано платить, но оно обязано платить за что-то, за услугу, а вы организовать эту услугу не сможете. Значит процент несанкционированных свалок увеличится. А виноваты будут муниципалитеты», — с такими словами Анатолий Михалев обратился к представителю ООО «ОЛЕРОН+».

Между тем руководители многих населенных пунктов заявили о том, что в районах и селах не хватает средств на подготовку к новой схеме утилизации мусора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первую предметную информацию о состоянии дел, связанных с переходом России на новую систему обращения с твёрдыми бытовыми отходами, власти Забайкалья обнародовали в середине мая 2018 года. Тогда сообщалось, что в ближайшие десять лет внедрять новый механизм обращения с твердыми коммунальными отходами в Забайкалье будет компания ООО «ОЛЕРОН+» (г. Москва). Интересно, что её уставной капитал, судя по открытым источникам, составляет всего 10 тысяч рублей.

в основу территориальной схемы обращения с ТБО в Забайкалье положен механизм управления региональной системой управления с отходами, основанный на зонировании территории края по принципу отнесения нескольких муниципальных районов или городских округов на административно-производственные округа (их 7) и устройство в каждом из них по одному межмуниципальному экологическому отходоперерабатывающему комплексу (МЭОК).

Суммарная мощность переработки отходов всех объектов МЭОК по окончании строительства должна составить более 670 тыс. тонн в год.

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