«От удара пенсионной реформы предпенсионеров спасёт «подушка"»

Севастополь, , 10:10 — REGNUM Главная задача пенсионной реформы — повысить размер пенсий. Нынешние пенсии в России очень низкие. При этом должны присутствовать три важных фактора: стабильная обстановка в экономике, обеспечение граждан рабочими местами, стабильная высокая зарплата, исходя из которой будет начисляться пенсия, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Севастопольской региональной общественной организации «Дети войны Севастополя» Анна Цысарь.

По её мнению, значительных перекосов в размере пенсий быть не должно, то есть пенсия рабочего, проработавшего всю жизнь на заводе, с трудовым стажем 50−60 лет, всю жизнь отдавшего стране, не должна в разы отличаться от пенсии депутата или чиновника. Закон о повышении пенсионного возраста должен быть достоин человека, и должны прежде всего учитываться интересы простых людей в этом законе.

«Если пенсионная реформа даст пенсионерам достойные пенсии для того, чтобы человек мог не нищенствовать, а жить в достатке, отдыхать, помогать детям и внукам, то тогда не будет социального взрыва. Если этого не произойдет, народного недовольства не избежать.

Кроме того, надо создать некую защитную «подушку» для людей предпенсионного возраста, чтобы они не почувствовали удара от такого скоропалительного решения властей. «Подушка» — это финансовые, социальные меры, которые должны смягчить переходный период при повышении пенсионного возраста», — высказала свое мнение Цысарь.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»