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Qazaq Air планирует выйти из «минуса» в 2022 году

Экономика

Авиакомпания обеспечивает внутреннее сообщение

Астана, 24 сентября 2018, 09:55 — REGNUM  Казахстанская компания Qazaq Air планирует достичь безубыточности к 2022 году, заявил председатель правления авиакомпании Трехерн Поллок. Об этом 24 сентября сообщает издание Zakon.kz.

По словам Поллока, по итогам девяти месяцев 2018 года пассажиропоток компании составил 232 тыс. человек, что на 36% больше, чем годом ранее. Глава авиакомпании добавил, что парк самолетов должен пополниться двумя новыми Bombardier Q400 NextGen.

Отметим, Qazaq Air является дочерней компанией фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Авиакомпания обеспечивает внутреннее сообщение. Создана 1 апреля 2015 года.

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