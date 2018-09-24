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В Бурятии из-за снега погибли тысячи га сельхозкультур

Экономика

Республиканских аграриев подвела погода

В Бурятии из-за снега погибли тысячи га сельхозкультур
Иллюстрация: Egov-buryatia.ru/minselhoz
Поля в снегу, Бурятия, сентябрь 2018 года

Улан-Удэ, 24 сентября 2018, 09:45 — REGNUM  Из-за мокрого снега, выпавшего с 19 по 20 сентября, в районах Бурятии полегли и частично погибли сельскохозяйственные культуры. Сильнее всего пострадали Бичурский, Тарбагатайский, Кяхтинский и Мухоршибирский районы. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 сентября, в региональном минсельхозпроде.

Самой сложной в министерстве назвали ситуацию в Бичурском и Кяхтинском районах, где пострадали посевы зерновых культур на площади 7302 га и 7860 га соответственно. По предварительным данным, общая площадь пострадавших от снегопада полей сельхозкультур — 22,3 тыс. га.

По информации отдела растениеводства, механизации и современных технологий минсельхозпрода Бурятии, те хозяйства, которые застраховали свои посевы, могут рассчитывать на страховые выплаты:

«Те хозяйства, которые не застраховали, — вопрос помощи остается открытым. На сегодня ситуация отрабатывается отдельно с каждым муниципальным образованием».

В районах Бурятии работают комиссии по определению нанесённого ущерба. Режим ЧС регионального уровня может быть введён, если ущерб превысит 5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС жителей Бурятии предупредили о непогоде. Сообщалось, что 19−21 сентября в регион придут сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Читайте ранее в этом сюжете: Снег и холода: в Бурятии объявлено штормовое предупреждение

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