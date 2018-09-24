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Казахстан уступает странам Туркестана на рынке микрокредитования

Экономика

По числу заемщиков лидирует Киргизия

Астана, 24 сентября 2018, 09:39 — REGNUM  По числу активных заемщиков в системе микрофинансирования Казахстан уступает Киргизии и Таджикистану, сообщает 24 сентября аналитический портал Ranking со ссылкой на данные международной организации Microfinance Information Exchange (MIE).

Эксперты MIE сравнили микрофинансовые рынки Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. По числу заемщиков лидирует Киргизия. В этой стране кредиты в МФО взяли 364,3 тыс. человек, в Таджикистане — 336,1 тыс. человек, в Казахстане — 258,7 тыс., в Узбекистане — 103,8 тыс.

По объему кредитного портфеля лидирует Узбекистан, у которого совокупный объем микрокредитов составляет $1538 млн. В Таджикистане этот показатель составляет $379,6 млн, Киргизии — $356,2 млн, Казахстане — $310,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября министр труда и социальной защиты Казахстана Мадина Абылкасымова заявила, что молодежь республики должна получить приоритетное право на получение микрокредитов.

Читайте ранее в этом сюжете: Молодежь Казахстана может получить приоритетное право на кредиты

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Экономика Казахстана
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