Вектор движения рублю задаст Федрезерв США

Москва, , 09:27 — REGNUM Рубль 21 сентября приостановил восстановление, позволив иностранным валютам немного подрасти. Так, пара доллар/рубль нащупала локальную поддержку в районе отметки 66 руб. и слегка восстановилась, обосновавшись вблизи 66,50 руб. Причем укрепление носило ограниченный характер, несмотря на общее улучшение самочувствия доллара на Форексе — в основном из-за обвала фунта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Пауза в укреплении российской валюты вряд ли продлится в краткосрочной перспективе. На рынке нефти неделя началась с резкого гэпа вверх, причем обоснованного. По итогам заседания министерского комитета стран ОПЕК+ не было принято решения об увеличении добычи, несмотря на недавние требования Трампа. Этот фактор должен оказать неплохую локальную продержку рублю, который хоть и отвязался от нефти, но должен отреагировать на агрессивный скачок цен, тем более что на ближайшие дни приходится пик налогового периода, когда «деревянный» традиционно чувствует себя увереннее.

«В контексте предстоящей недели важным для рубля будет заседание Федрезерва США, которое состоится 26 сентября. Причем основное внимание будет направлено не на ставки, в повышении которых уже никто не сомневается, а на риторику Центробанка, которая задаст общий тон доллару. Если регулятор будет сдержанным и даже осторожным, в том числе из-за торговой войны, «американцу» придется несладко. В ближайшей перспективе пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться неподалеку от уровня 66 рублей», — считает эксперт.

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