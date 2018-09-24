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Торговые войны набирают обороты: Китай ввел пошлины на импорт из США

Экономика

Таможенные службы ввели пошлины от 5 до 10% на тысячи наименований американской продукции

Торговые войны набирают обороты: Китай ввел пошлины на импорт из США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Пекин, 24 сентября 2018, 09:26 — REGNUM  Китай повысил пошлины на импорт продукции из Соединенных Штатов, сообщает 24 сентября Associated Press.

Таможенные службы ввели пошлины от 5 до 10% на тысячи наименований американской продукции. Данное нововведение совпало с аналогичными мерами, принятыми администрацией президента США Дональда Трампа.

Напомним, таможенная политика главы Белого дома в отношении ряда государств, в числе которых и Китай, открыто называется экспертами торговой войной. Трамп считает подобные меры необходимыми для защиты внутренней американской промышленности.

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Торговые войны США
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