«Уголовная ответственность за увольнение предпенсионера – абсурд»

Севастополь, , 09:19 — REGNUM Проводить пенсионную реформу по бюджетным показателям время пришло. Но стоило заранее провести ряд мероприятий для того, чтобы не было перекосов. Например, обеспечение рабочими местами людей предпенсионного возраста. Попытка вывести это в поле наказания за увольнение работодателем работника предпенсионного возраста — неправильно и абсурдно, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты города Севастополя Анатолий Лаврик.

Может сложиться такая ситуация, когда человек предпенсионного возраста не сможет выполнять свои профессиональные обязанности, и не потому что он плохой работник, а потому что его возрастное состояние может не позволять хорошо трудиться. Работодатель, с одной стороны, не сможет уволить такого работника, с другой стороны, он будет рисковать, требуя от возрастного работника непосильной работы.

«Здесь мог бы помочь малый и средний бизнес, это та ниша, которая могла быстро создать рабочие места. Сложно сказать, на сколько эти места были бы комфортными, но, как переходный вариант могли бы быть. Надо поднять малый бизнес или направить его в нужно русло для того, чтобы малый бизнес начал развиваться и давать рабочие места», — считает эксперт.

Есть и другой момент — переквалификация возрастных работников. Например, дальнобойщик, вопрос — на кого, на какую профессию его нужно будет переобучать. Готово ли государство предоставить ему новое рабочее место при условии, что сейчас производственная база в России находится не в лучшем состоянии и рабочих мест не хватает. То есть, надо определить факторы, которые должны быть заранее подготовлены, для того, чтобы можно было обсуждать.

«Само по себе обсуждение повышения пенсионного возраста — не настолько критично, если есть ответы на основные вопросы, а пока этих ответов нет. В частности, если взять Севастополь, то в городе очень много неясных моментов для того, чтобы пенсионная реформа проходила. Сначала надо подготовить четкие ответы на все волнующие людей вопросы. Силовые методы такие, как уголовная ответственность в отношении работодателей, нельзя применять, потому что проверяющие чиновники смогут использовать эту меру наказания в своих интересах, решая наказывать работодателя или нет», — высказал свое мнение Лаврик.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»