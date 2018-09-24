Большой обман: под следствием управляющая компания Оренбуржья

Орск, Оренбургская область, , 08:30 — REGNUM На востоке Оренбургской области под уголовное преследование попало руководство управляющей компании. Доследственная проверка по поводу задолженности за потребленные общедомовые ресурсы (ОДН) вылилась в уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбургской области.

Долги за тепловую энергию на общедомовые нужды перед ресурсоснабжающей организацией составили 602 тыс. рублей. При этом жители добросовестно оплачивали квитанции. Куда дела деньги жилищная организация, предстоит выяснить следователям.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и стало в регионе первым уголовным делом, возбужденным по факту задолженности за ОДН.