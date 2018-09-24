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В США назвали рекордный урожай пшеницы в РФ угрозой американским фермерам

Экономика

Объем экспорта пшеницы из России стал самым крупным в мире за последние 25 лет

В США назвали рекордный урожай пшеницы в РФ угрозой американским фермерам
Пшеница

Вашингтон, 24 сентября 2018, 08:29 — REGNUM  Рекордный урожай пшеницы в РФ и объемы российского экспорта угрожают благосостоянию фермеров США, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, объем экспорта пшеницы из России в прошедшем сельскохозяйственном году составил 40 млн тонн, этот показатель превысил объемы экспорта предыдущего года и стал самым крупным в мире за последние 25 лет.

Вместе с тем конкуренция со стороны России угрожает благосостоянию американских фермеров, при этом сельскохозяйственные предприятия США закрываются с рекордной с 1980-годов скоростью, уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2018 года несырьевой неэнергетический экспорт России достиг $70 млрд, увеличившись на 23%. Положительная динамика наблюдается двадцатый месяц подряд.

Россия стала продавать за рубеж больше металлов (на 34%), продовольствия (на 30%) и лесобумажных товаров (на 26%).

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