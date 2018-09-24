«Пенсионная реформа рассчитана не на сегодняшний день, а на перспективу»

Магас, , 08:16 — REGNUM Необходимость проведения пенсионной реформы была очевидна. Единственное, что надо учесть — сохранение льгот для определенной категории людей, работающих в тяжелых условиях труда, а также льготный выход на пенсию должен сохраниться и для военнослужащих. То есть к повышению пенсионного возраста надо подходить дифференцировано, чтобы не все уходили на пенсию в 60 и 65 лет, а с учетом специфики профессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор газеты «Сердало» (Республика Ингушетия) Якуб Патиев.

«Многие граждане в некоторых сферах труда не хотят уходить на пенсию, потому что возраст и здоровье им позволяют работать. А есть такие работники, которых сами работодатели не хотят отпускать по достижении пенсионного возраста, потому что их опыт очень ценен, и они могут передать этот опыт молодым специалистам. С некоторыми задачами молодые специалисты не всегда могут справиться также хорошо, как специалисты старшего возраста», — пояснил эксперт.

Выступление президента РФ Владимира Путина расставило практически все точки над «i», оно смягчило негативную ситуацию в обществе. Хотя внесенные им предложения ещё не весть пакет льгот, которые можно применить. Сейчас в Государственной думе РФ идет обсуждение законопроекта. Думаю, что будет учтено мнение разных сторон, экспертов, специалистов и не исключено принятие каких-либо дополнительных льгот.

«Пенсионная реформа больше рассчитана на перспективу, чем на сегодняшний день. Сейчас пенсия очень низкая, и граждане не могут позволить себе не работать, потому что на одну только пенсию не прожить. Реформа должна быть направлена на то, чтобы пенсионеры получали такую пенсию, на которую можно было бы жить, при этом ее работая», — высказал свое мнение Патиев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»