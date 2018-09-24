«Пенсионная реформа должна гарантировать занятость молодёжи»

Пермь, , 07:29 — REGNUM Все изменения должны быть обоснованными, и к ним нужно основательно готовиться. Рано или поздно, в связи со сложившейся ситуацией, изменение пенсионной системы произойдёт. И, возможно, чем дальше откладывать решение этого вопроса, тем больше ресурсов уйдёт на его разрешение, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Координационного совета работающей молодежи города Перми Алексей Монзин.

Но, если задачу изменения пенсионного возраста и нужно решать сейчас, то комплексно, прорабатывая все этапы. Очень важно гарантировать занятость молодёжи, выпускников учебных заведений.

«Даже сейчас после выхода на пенсию работники по разным причинам вынуждены продолжать трудиться в организациях. В результате чего молодёжи не предоставляется возможности занять рабочие места. При принятии изменений в законопроект о повышении пенсионного возраста нужно сохранить и увеличить возможность своевременного трудоустройства и профессионального развития молодёжи», — высказал свое мнение Монзин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»