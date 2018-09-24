Студенты из Иркутска прошли практику на нефтегазодобывающих предприятиях

Иркутск, , 07:21 — REGNUM Более 150 студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) прошли летнюю практику на крупных нефтегазодобывающих предприятиях Иркутска, сообщает 24 сентября пресс-служба вуза.

Партнерами университета выступили Иркутская нефтяная компания (ИНК), в которой стажировались 109 человек, и компания «Газпром добыча Иркутск», обеспечившая практикой 44 «политеховцев».

Как пояснила одна из участниц летней практики, студентка Института недропользования ИРНИТУ Анастасия Воронцова, ее обучение проходило на базе дочернего предприятия ИНК, специализирующегося на текущем и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин. Студентка работала в отделе промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

«Особое внимание я уделяла расследованию несчастных случаев. В процессе этой работы специалисты пытаются воссоздать картину происшествия. Важно найти виновных в случившемся, а если таковых нет, то исключить риск повтора ЧП», — пояснила она.

В ходе практики Воронцова познакомилась с системой предупреждения рисков возникновения опасных ситуаций и получила интересный опыт. Ранее в ИРНИТУ сообщали об открытии с сентября этого года профильного класса для старшеклассников, в котором будут изучаться основы материаловедения, современная энергетика и автоматизация металлургических процессов.

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