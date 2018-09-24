Успешная встреча ОПЕК+ даст положительный импульс нефти

Москва, , 07:19 — REGNUM На лондонской ICE 21 сентября нефть сорта Brent снова пошла в рост. К закрытию торгов цена барреля выросла на 0,22%, до $78,75 за баррель в преддверии встречи мониторингового комитета «ОПЕК+», назначенной на 23 сентября. Сама встреча прошла в Алжире достаточно успешно, представитель Ирана, участвовавший в этой встрече, даже заявил, что Иран готов принять участие в новом соглашении «ОПЕК+», если оно будет продлено после 2018 года, либо в новом соглашении ОПЕК с Россией и другими независимыми производителями нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Вышедшая 21 сентября статья в The Financial Times о том, что в настоящее время мировые цены на черное золото определяет не столько ОПЕК, сколько Россия, в том числе через соглашение ОПЕК+», позволила «быкам» фьючерсного рынка сыграть на повышение цены барреля Brent, хотя не слишком активно. Отчет Baker Hughes показал, что за неделю количество действующих нефтяных платформ сократилось, но всего на единицу, до 866 штук.

Нефть Brent сейчас стремится к $80 за баррель и, вероятно, достигнет этой отметки на текущей неделе, хотя пока неясно, как долго ее цена задержится на этом уровне. Исходя из новостного фона и успешных результатов встречи комитета ОПЕК+ можно предположить, что сегодня, 24 сентября, цена Brent будет торговаться в новом коридоре в $78−79,50 за баррель.

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