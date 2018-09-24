В Казахстане «расширяют» нефтяное месторождение Тенгиз

Атырау, Казахстан, , 07:26 — REGNUM В проекте расширения нефтяного месторождения Тенгиз в Атырауской области Казахстана принимают участие 100 тыс. человек со всех регионов республики, сообщает 24 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на генерального менеджера по связям с правительством и общественностью ТОО «Тенгизшевройл» Рзабека Артыгалиева.

По его словам, десятки тысяч человек работают над проектом в своих регионах. Расширение Тенгизского месторождения подразумевает строительство третьего завода по подготовке нефти и реализацию проекта управления устьевым давлением.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам семи месяцев 2018 года в Казахстане добыто 52,9 млн тонн нефти и конденсата, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. На месторождении Тенгиз за отчетный период было добыто 17,2 млн тонн нефти.

Планируется, что после расширения Тенгизского месторождения добыча увеличится на 12 млн тонн.

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