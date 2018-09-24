Валютный рынок отреагировал на санкции игрой на понижение

Москва, , 07:12 — REGNUM На валютной бирже 21 сентября с утра рубль скорректировался вниз к доллару и продолжил снижение к евро. К закрытию торгов доллар немного подрос к рублю — на 0,15% до 66,41 руб. А евро к закрытию очень несущественно укрепился к российской валюте — на 0,02% до 78,06 руб. Рубль 21 сентября находился под воздействием, по всей видимости, двух неблагоприятных факторов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Прежде всего, это объявленные поздно вечером 20 сентября новые санкции со стороны США, которые были введены против трех предприятий российского ВПК и 33 граждан России, отвечающих за экспорт вооружений, а также санкции против китайских чиновников, отвечающих за поставки оружия из-за рубежа. Против Китая США ввели санкции за покупку у находящихся под американскими санкциями российских ведомств ЗРК С-400. Китай уже сделал жесткое заявление в адрес США, пообещал не оставить новые американские санкции без ответа и российский МИД. Валютный рынок отреагировал на ужесточение санкций игрой на понижение, хотя не слишком активной, и, вероятнее всего, на текущей неделе новости о санкциях будут отыграны рынком.

Между тем на товарной бирже в Лондоне нефть марки Brent к закрытию торгов 21 сентября выросла на 0,22% до $78,75 за баррель. Евро в пятницу упал к доллару на 0,24% до 1,1749 долл. за евро на фоне довольно неудачного саммита Евросоюза, прошедшего на прошлой неделе в австрийском Зальцбурге. Если предположить слабое влияние санкций на рубль, сегодня, 24 сентября, курс доллара сохранится на уровне 66−67 руб./долл., а курс евро — на уровне 78 — 79 руб./евро.

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