Стройхолдинг Татарии, созданный в 1964 году, требуют обанкротить пять фирм

Казань, , 05:47 — REGNUM Крупнейший строительный холдинг Татарии ПАО «Камгэсэнергострой», где в сентябре 2018 года сменился генеральный директор, уже полгода не может отбиться от банкротных претензий своих кредиторов. Список истцов, требующих обанкротить предприятие, ведущее свою историю с 1964 года, в ближайшее время может вырасти. Ещё две казанские компании — ООО «Биктон» и «Биктон Трейд» подали иски в Арбитражный суд РТ, требуя несостоятельности ПАО. Иски пока не приняты к производству и дата заседания не назначена, но в суде уже есть аналогичные претензии как минимум от трёх компании, которые до конца не рассмотрены. Заседание, на котором должны оценить обоснованность прентензий одной из них, назначено на 1 октября 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ПАО «Камгэсэнергострой» создано через реорганизацию другого юрлица в августе 2001 года, но ведёт свою историю с 1964 года, когда для строительства Нижнекамской гидроэлектростанции и Заинской ГРЭС создали управление строительства «Камгэсэнергострой». С сентября 2018 года гендиректором является бывший заместитель министра промышленности и торговли Татарии Дамир Сафиуллин.

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На 30 июня 2018 года основным акционером компании является АО «Холдинговая компания «Ак Барс». Ему принадлежит 73,98% обыкновенных акций и 66,52% уставного капитала.

В 2018 году ПАО пытаются обанкротить, начиная с марта. При этом только Арбитражный суд РТ отклонил претензии одного кредитора, как в деле появляется другой. Последним иски подали ООО «Биктон» и ООО «Биктон Трейд», предъявившие претензии на сумму 1 766 749 рублей.

Первым иск к ПАО подало ООО «Аква-Регион» из Набережных Челнов, предъявив претензии на 14 498 210,29 рубля. Их в середине июня 2018 года суд оставил без рассмотрения. Аналогичные иски поступили от московского АО «Научно-производственного объединения «Лианозовский электромеханический завод» — 175 803 092,43 рубля, ООО «Строительная компания «Вентана» (Казань) и ООО «Арена» (Казань). Все они пока не рассмотрены.

Помимо банкротных претензий к компании гражданский иск на крупную сумму выставило и ПАО «Туполев» — 117 111 111,1 рубля. Обоснованность этих претензий суд рассмотрит 11 октября 2018 года.

Напомним, в 2017 году было предпринято две попытки обанкротить ПАО «Камгэсэнергострой».