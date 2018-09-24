Имущество на 50 млн: как банкротят стратегический завод Богородска

Богородск, Нижегородская область, , 05:16 — REGNUM Имущество стратегического предприятия Нижегородской области — ОАО «Богородский машиностроительный завод» в рамках банкротного дела пересчитали, оценив 21 объект недвижимости в чуть более 50 млн рублей. А также суд вернул в конкурсную массу предприятия проданное ранее здание медпункта. Конкурсный управляющий оспорил сделку по продаже объекта общей площадью 278,4 кв. м, совершённую с участием аффилированного лица, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ОАО «Богородский машиностроительный завод» создано 29 января 1996 года в Богородске. На сайте компании отмечается, что станкостроительное предприятие, специализирующееся на выпуске металлообрабатывающего оборудования, ведёт свою историю с 1943 года. Его создали на базе эвакуированных во время Великой Отечественной войны ремонтных мастерских. По данным ЕГРЮЛ, с 10 июня 2014 года завод находится в стадии ликвидации. В разное время предприятие выступало соучредителем четырех компаний, одна из них на сегодня является действующей — ООО «Современные технологии металлообработки».

Иск о банкротстве нижегородского завода был подан 13 февраля 2009 года, истцом выступило ЗАО «Ипотечная компания Сбербанка», заявившее долги почти на 6 млн рублей. 19 марта в отношении компании ввели наблюдение. В июне 2010 года на заводе уже перешли к внешнему управлению, к тому моменту его долги в реестре составляли 61 735 448,61 рубля.

«Анализ указанных коэффициентов указывает на то, что должник обладает достаточным экономическим потенциалом для восстановления своей платежеспособности за счет проведения мероприятий, направленных на увеличение его финансовых результатов», — отмечалось в определении суда и уточнялось, что ОАО «Богородский машиностроительный завод» не прекращает производственную деятельность, имеет стабильный коллектив работников, а также «имеется возможность сохранения профиля предприятия, имущественного комплекса и трудового коллектива».

9 августа 2012 года производство по банкротному делу было прекращено в связи с заключением мирового соглашения с кредиторами. Долг перед последними к тому моменту превышал 63,201 млн рублей. За 12 месяцев завод должен был его погасить, но в конце июня 2013 года УФНС по Нижегородской области потребовало расторжения соглашения, а позднее к ней присоединился и другой крупный кредитор богородского завода. В августе мировое соглашение расторгли в связи с неисполнением его должником. В отношении должника вернули внешнее управление, а уже 20 мая 2014 года стратегическое предприятие Нижегородской области признали банкротом, его долги, включенные в реестр, составляли 96 916 877,09 рубля.

В это же время конкурсный управляющий ведет работу по формированию конкурсной массы. Во второй половине сентября 2018 года им была оспорена продажа здания медпункта завода, осуществлённая 8 октября 2012 года. Площадь здания — 278,4 кв.м., покупателем по ней стал Николай Чистов. При оспаривании заявитель сослался на то, что сделка совершена должником «при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки» и причиняет вред имущественным правам кредиторов. Здание, проданное за 600 тыс. рублей, принадлежит заводу на основании плана приватизации производственного объединения «Богородский машиностроительный завод».

«Согласно общедоступных сведений о составе аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2012 года Чистов Николай Алексеевич являлся председателем совета директоров должника с 24.08.2012 года и занимал указанную должность на дату заключения оспариваемого договора. Указанное свидетельствует о том, что Чистов Н.А., будучи председателем совета должника, знал о цели должника причинить вред при заключении спорного договора и выводе ликвидного имущества из состава конкурсной массы в случае расторжения мирового соглашения в будущем», — отмечалось в определении суда, которым здание вернули заводу.

Помимо этого, была проведена оценка оставшегося имущества предприятия — 21 здания, помещения и земельных участков. В их числе — автозаправочная станция, здание основного корпуса экспериментального цеха, здание склада комплектующих и другие объекты. Итоговая сумма оценки всех объектов составила 50 068 000 рублей. Отдельно эксперты оценили части железнодорожного подъездного пути и сооружение эстакады для воздушной прокладки трубопроводов — 839 тыс. рублей.

Срок банкротства завода неоднократно продлевался и действует до 25 ноября 2018 года.