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Голикова: Программу маткапитала, вероятно, продлят

Экономика

Речь идет о высоком мотивирующем факторе для семьи

Голикова: Программу маткапитала, вероятно, продлят
Дети и родители

Москва, 24 сентября 2018, 05:12 — REGNUM  Программу материнского капитала в России, скорее всего, продлят после 2021 года. Об этом рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Она отметила существенную роль этой программы в благополучии российских семей. Речь идет о высоком мотивирующем факторе для семьи.

«Я не хочу предвосхищать события, но думаю, что с высокой долей вероятности эта программа будет продлена», — казала Голикова РИА Новости.

Другая серьезная мера, призванная стимулировать рождаемость, это пособие на первого ребенка. Все усилия правильства будут направлены на мотивацию семей к рождению детей, заверила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года. Согласно отчету Пенсионного фонда РФ за 2017 год, 97,5% материнского капитала идут на приобретение недвижимости.

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Материнский капитал
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