Землей и миллионами: Госжилфонд Татарии оплатит чужие долги «Татфондбанку»

Казань, , 04:08 — REGNUM Правительственный фонд, созданный в 1995 году по указу главы Татарии, погасит перед обанкроченным «Татфондбанком» чужие долги, отдав свыше 735 млн рублей и участок в Казани площадью почти 5 га, предназначенный под парки и скверы. Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу Госжилфонда РТ, а решение суда первой инстанции, обязавшей оплатить его долг по пяти кредитам ликвидируемой компании, без изменения. Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ПАО «Татфондбанк» с середины декабря 2016 года работал под руководством временной администрации, введенной ЦБ РФ для улучшения финансовой ситуации в республиканском банке. Предпринимаемые меры не помогли и с начала марта 2017 года банк лишился лицензии, в апреле был объявлен банкротом и уже к августу 2018 года его долги превысили 158 млрд рублей. На сегодня расследуются уголовные дела по фактам мошенничества и хищения имущества банка, по ряду которых фигурантом проходит экс-глава правления Роберт Мусин. Он также признан банкротом как физлицо. Одновременно с этим конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» формирует конкурсную массу для расчётов с кредиторами, которых уже свыше 18 тысяч.

По спору с некоммерческой организацией «Госжилфонд РТ» изначально было признано недействительным соглашение о расторжении договора ипотеки, заключенное за десять дней до ввода временной администрации.

В 2014—2015 году «Татфондбанк» выдал пять кредитов под 15% на общую сумму 600 млн рублей ООО «Автопаркинг». Компания создана в декабре 2011 года, но с декабря 2017 года находится в стадии ликвидации. Единственным участником общества является Айрат Тумакаев — бывший директор ООО «Новая нефтехимия» (крупнейшего акционера ТФБ и обанкроченного «Татагропромбанка»). ООО также является банкротом и аффилировано с Робертом Мусиным.

Читайте также: Хозяйственные войны: дело о банкротстве акционера двух банков Казани

Правительственный фонд выступил по кредитам ООО «Автопаркинг» третьей стороной, чьим имуществом обеспечивались обязательства по кредитным договорам. Договор об ипотеке между банком и фондом был заключен 6 мая 2018 года. Предметом залога выступил участок площадью 49 192 кв. м в Приволжском районе Казани. По данным публичной кадастровой карты, его стоимость составляет 258 288 990,96 рубля, разрешенное использование — для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, а по документу — парки, скверы, набережные.

5 декабря 2016 года, за десять дней до ввода в банке временной администрации, соглашение об ипотеке было расторгнуто, а кредиты остались без обеспечения. Это соглашение позднее конкурсный управляющий банка признал недействительным через суд, участок снова стал залогом, а так как сам заёмщик к этому моменту погасить долги не смог, то банк обратился в суд с требованием к поручителю — о взыскании задолженности в размере 735 249 333,6 рубля и обращении взыскания на заложенный участок. Надел планировалось продать с публичных торгов по начальной цене 194 507 537,6 рубля.

Госжилфонд РТ с претензиями не согласился, мотивируя тем, что, по его мнению, он по договору «как залогодатель несет ответственность солидарно с заемщиком лишь в случае гибели или повреждения предмета залога».

"До обращения к ответчику с требованием об исполнении обязательств поручителя банком приняты меры по получению долга от основного должника. Ответчиком доказательств оплаты долга в полном объеме не представлено. При таких обстоятельствах, руководствуясь положениями ст.ст.323, 329, 361, 363, 399 ГК РФ, суд находит требование истца о взыскании 597 925 978,71 рубля основного долга, 80 401 649,8 рубля задолженности по процентам и 56 921 705,09 рубля неустойки обоснованным и подлежащим удовлетворению», — отметил суд в определении от июня 2018 года, удовлетворив также требование о наложении взыскания на участок.

Правительственный фонд не согласился с вердиктом и попробовал обжаловать его. В сентября 2018 года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу и оставил решение в силе.