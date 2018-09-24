Крупное повышение цены на газ на Украине может случиться уже в октябре

Киев, , 03:12 — REGNUM Переговоры между Киевом и МВФ привели к достижению предварительного соглашения, суть которого состоит в том, что цена на газ для населения повысится до уровня импортного паритета. Несмотря на то, что это произойдет постепенно, в течение 2018−2019 годов, главной цели власти не достигли: отсрочки повышения на период после избирательных компаний добиться не удалось. Что еще происходит в сфере украинской энергетики, рассказывает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Известна лишь малая часть деталей соглашения, в частности, за кадром пока остается вопрос о количестве этапов, за которые будут повышаться цены на газ и тепло, а по словам министра социальной политики Андрея Ревы, финального решения по цене еще нет.

По прогнозу члена набсовета Института энергетических стратегийЮрия Корольчука, первое повышение может произойти в октябре, и если сейчас украинцы платят за тысячу кубометров 6,9 тысяч грн (что уже в 6−9 раз больше, чем до майдана), то после первого повышения цена может дойти до 8,5−9 тысяч. Повышение до 12−13 тысяч произойдет уже по завершении отопительного сезона.

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