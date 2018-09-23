Калугастат: в 2018 году оборот розничной торговли увеличился на 16,9%

Калуга, , 16:37 — REGNUM В Калужской области за 8 месяцев 2018 года оборот розничной торговли составил порядка 830 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель увеличился на 16,9%, сообщает 23 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации Калугастата.

В августе 2018 года оборот розничной торговли в регионе составил 16,7 миллиардов рублей. В сравнении с августом 2017 года показатель вырос на 2,2%, а по сравнению с июлем 2018 горда наблюдается снижение на 0,8%.

С января по август 2018 года порядка 494 миллиардов рублей заработали обрабатывающие производства. Здесь динамика за год тоже положительная — на 22%.

Оборот энергетических и газовых предприятий составил около 36 миллиардов рублей, а строительных компаний — 24 миллиарда рублей.

Между тем, по данным Калугастата, средняя заработная плата в Калужской области превысила 37 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата в июле 2018 года составила 37, 5 тысячи рублей. В сравнении с августом 2017 года наблюдается рост — на 10,3%.

Самыми высокооплачиваемые специалистами региона статистика назвала ученых, которым в июле 2018 года выплатили зарплату около 48,3 тыс. рублей, что почти на треть больше средней зарплаты по региону. У работников финансовой и страховой сфер зарплаты на уровне 47,9 тыс. рублей.

Работники обрабатывающих производств получили за месяц 47,3 тысячи рублей. Также выше среднего по области получают IT-специалисты, чиновники и медики — порядка 39 тыс. рублей.

Невысокие доходы у работников образования, гостиниц и общепита. Им выдали в среднем около 21,3 тысячи рублей. Это на 40% меньше среднего уровня по региону. Чуть больше — 22,6 тыс. рублей получают работники, кто по информации Калугастата, оказывает так называемые, «прочие виды услуг».

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