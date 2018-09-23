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Южнокорейские компании построят солнечную электростанцию в США

Экономика

Новая солнечная электростанция расположится в штате Невада и начнет функционировать уже в 2020 году

Сеул, 23 сентября 2018, 18:49 — REGNUM  Две южнокорейские компании — «Hanwha Energy» и «Midland Power Corp.» будут строить в США электростанции, работающей на солнечных батареях. Обе южнокорейские компании уже конструировали электростанции, в частности — в Японии. В США станция расположится неподалеку от города Болдер на юго-востоке штата Невада.

По информации южнокорейского новостного агентства Yonhap, мощность составит 150 мегаватт. Такого объема энергии хватит, чтобы обеспечить электричеством 30 000 домов. Для сравнения — 1 ядерный реактор вырабатывает в среднем 800−1000 мегаватт.

Проектирование станции будет завершено в 2019 году, а постройка — к декабрю 2020. Объем финансирования и подробности сделки не раскрываются.

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Зарубежная хроника
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