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Сеул вложит 640 млн долларов в развитие туризма

Экономика

Столичные власти намерены многократно увеличить приток туристов в город

Сеул, 23 сентября 2018, 17:34 — REGNUM  Власти Сеула — столицы Республики Корея — в последующие 5 лет инвестируют 644 миллиона долларов в развитие туризма.

По информации южнокорейского новостного агентства Yonhap, администрация города к 2023 году планирует фактически удвоить туристический поток, доведя его до 50 миллионов человек в год, включая 23 миллиона иностранцев. В прошлом году столицу Республики Корея посетили 27,5 миллионов человек, 10,5 миллионов из которых были иностранцами.

Для реализации поставленной цели, власти разработали 96 проектов, которые должны увеличить привлекательность города для туристов. В число таких проектов входят медицинские и культурные туры, а также проведение выставок и конвентов. Кроме того, планируется применить высокотехнологичные разработки для модернизации туристических услуг.

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Зарубежная хроника
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