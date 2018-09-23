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Снижен прогноз роста южнокорейской экономики

Экономика

Организация экономического сотрудничества и развития отмечает сильное влияние негативных внешних факторов на экономику Республики Корея

Снижен прогноз роста южнокорейской экономики
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Южная Корея

Сеул, 23 сентября 2018, 17:20 — REGNUM  21 сентября Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела свой прогноз роста южнокорейской экономики, в результате чего ожидаемые показатели были снижены.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство KBS, аналитики ОЭСР полагают, что в 2018 году экономика Республики Корея вырастет лишь на 2,7%, хотя раньше ожидалось увеличение на 3%. Прогноз на следующий год также снижен с 3% до 2,8%.

Снижение темпов роста эксперты связывают в первую очередь с увеличением рисков из-за торгового противостояния КНР и США. Впрочем, в докладе ОЭСР отмечается, что южнокорейский рынок сохраняет стабильность, которая поддерживается за счет значительных золотовалютных резервов правительства.

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Зарубежная хроника
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