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Израильская медицинская компания Mazor Robotics продана за $1,7 миллиарда

Экономика

Американская компания Medtronic купила израильскую медицинскую компанию за $1,7 миллиарда

Израильская медицинская компания Mazor Robotics продана за $1,7 миллиарда
Иллюстрация: YouTube.com|MazorRobotics
Mazor X

Иерусалим, 23 сентября 2018, 19:54 — REGNUM  21 сентября стало известно, что израильская медицинская компания Mazor Robotics продана известной американской компании Medtronics. По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom, сумма сделки составила $1,7 млрд. Данная сделка поможет американской компании сделать еще один шаг в развитии роботизированных систем.

Согласно условиям договора, Mazor Robotics получит долю в американском концерне в размере 11% акций. Остальные $1,34 млрд. будут перечислены на счета израильской компании. Сделка уже была согласована руководствами обеих компаний.

Израильская компания Mazor Robotics была создана в 2011 году. За семь лет своего существования, компания запатентовала более 50 изобретений, одно из которых помогает проводить сложнейшие операции на позвоночнике.

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Зарубежная хроника
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