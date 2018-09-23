Хабаровский крайизбирком: Результаты выборов на участке №124 могут отменить

Хабаровск, , 14:40 — REGNUM Результаты голосования во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае могут быть отменены на избирательном участке №124 в Хабаровске. Об этом сегодня, 23 сентября, заявил журналистам председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в ходе голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края на участке №124 был зафиксирован вброс 36 бюллетеней. Общественная палата края и полиция подтвердили факт вброса.

После этого действующий губернатор края, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт подал заявление в краевую избирательную комиссию с требованием отменить итоги голосования на участке №124 в Хабаровске.

«Только что поступило. Заявление: прошу отменить итоги голосования по участку 124… Но в любом случае при подведении итогов территориальная комиссия отменит, я думаю, итоги. Сейчас будем разбираться еще», — рассказал Накушнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае участвуют два кандидата — действующий глава региона Шпорт и депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Фургал.