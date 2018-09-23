В Тверской области начинаются учения энергетиков группы «Россети»

Удомля, Тверская область, , 11:09 — REGNUM В Твери 22 сентября в присутствии полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева, заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова и губернатора Тверской области Игоря Рудени генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский открыл совместные учения энергетиков, регионального подразделения МЧС и подрядных организаций по отработке принципов взаимодействия в период ликвидации массовых отключений электросетевых объектов.

«В Тверской области много лесов и болотистых мест, что осложняет работу электросетевого комплекса, — заявил на открытии Павел Ливинский. — Но это не дает нам права снижать требования к себе и своим показателям по надежности и качеству электроснабжения. И поэтому мы призвали вас сюда из 20 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов для того, чтобы по сложившейся в группе «Россети» доброй традиции всем вместе быстро решить большой объем задач, выполнив 3-летний план работ всего за три месяца. Так мы сможем в предстоящем осенне-зимнем сезоне обеспечить местных потребителей бесперебойным электроснабжением практически в любую погоду».

За время учений более чем 5 100 специалистам предстоит расчистить от деревьев и кустарников трассы воздушных линий электропередачи на площади свыше 6 560 га (более чем на 10% превышает площадь города Торжка), расширить просеки вдоль ЛЭП на площади свыше 1 000 га, смонтировать порядка 540 км почти не подверженного внешнему негативному воздействию самонесущего изолированного провода (расстояние между Тверью и Санкт-Петербургом по трассе) и построить новую линию электропередачи класса напряжения 35 кВ.

«Тверская область — один из крупнейших регионов Центрального федерального округа по протяженности линий электропередачи, — отметил Игорь Руденя. — Надежная и бесперебойная работа электросетевой инфраструктуры является важным фактором социально-экономического развития региона, обеспечивает стабильную работу предприятий, реализацию планов по строительству новых производств и социальных объектов, улучшению условий жизни населения. Проведение запланированных работ позволит минимизировать количество отключений электричества, значительно повысит надежность энергосистемы области».

В ходе церемонии открытия высокопоставленные гости посетили выставку спецтехники, почти 900 единиц которой задействовано в учениях. Особый интерес вызвал мобильный ситуационно-аналитический центр, позволяющий непосредственно с места событий получать самую оперативную информацию, включая видео в высоком разрешении. Из мобильного САЦа было проведено оперативное совещание со специалистами на местах.

Учения продлятся до 22 декабря. Ожидается, что их итогом станет снижение аварийности в электросетях в Тверской области на 30%, сокращение в два раза времени восстановления электроснабжения в случае технологических нарушений и актуализация цифровой модели электросетевого комплекса (ГИС).