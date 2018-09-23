Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
12:04:56 МСК

Американская компания зайдет на китайский рынок лекарств через интернет

Экономика

Международная компания со штабом в Нью-Йорке, занимающаяся управлением сетью аптек и магазинов косметики, решила выйти на китайский фармацевтический рынок с помощью гиганта интернет-коммерции

Американская компания зайдет на китайский рынок лекарств через интернет
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Таблетки

Нью-Йорк, США, 23 сентября 2018, 11:12 — REGNUM  Крупнейшая в мире аптечная компания Walgreens Boots Alliance (WBA) заключила договор с китайской компанией Alibaba, занимающейся интернет-коммерцией, сообщает Retail Gazette.

Международная компания со штабом в Нью-Йорке WAB, занимающаяся управлением сетью аптек и магазинов косметики, решила выйти на китайский фармацевтический рынок с помощью гиганта интернет-коммерции Alibaba.com.

WAB рассчитывает, что ей удастся закрепиться на китайском рынке лекарственных и косметических средств, где наблюдается рост интереса к иностранным брендам.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил о низкой эффективности работы Минздрава по импортозамещению лекарств на российском рынке. Володин отметил, что Россия импортирует 68% лекарственных препаратов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фармацевтика и фармакология
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить