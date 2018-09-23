Глава Адыгеи: Адыгейский сыр – один из главных брендов республики

Майкоп, , 10:07 — REGNUM Адыгейский сыр может стать одним из двигателей в реализации Стратегии развития Адыгеи-2030». Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов 22 сентября, выступая перед участниками круглого стола на тему «Адыгейский сыр — наследие предков, гастрономический бренд России». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики, в рамках фестиваля адыгейского сыра впервые была предусмотрена деловая часть программы, участниками круглого стола стали производители адыгейского сыра, представители торговых сетей, органов власти. общественники.

Глава регионе, обращаясь к участникам мероприятия, отметил, что спрос на адыгейский сыр постоянно растет, что дает основание строить перспективные планы. В этой связи руководство республики рассматривает адыгейский сыр в качестве одного из двигателей в реализации Стратегии развития Адыгеи-2030 и заинтересовано в продвижении этого продукта.

«Адыгейский сыр для нашей республики — один из главных брендов. Не так давно исключительное право на производство продукта с наименованием «Сыр Адыгейский» было закреплено за нашей республикой. Данный факт накладывает на нас особую ответственность — как за качество продукта, так и за насыщение им российского и зарубежного рынка. Это — одна из главных задач, которые сегодня решаются в республике, и мы намерены добиться серьезных успехов. И сегодня мы усилили работу по продвижению нашего национального продукта на внешние рынки», — отметил Мурат Кумпилов.

Как отмечалось, с 2012 года адыгейский сыр поставляется в Германию, в настоящее время ведутся переговоры с представителями других иностранных государств. Для развития производства сыра предприятия отрасли были полностью модернизированы. Также в регионе создана некоммерческая организация — Союз производителей продукции «Сыр Адыгейский», которая занимается защитой прав производителей продукции.

Глава РА Мурат Кумпилов обратил внимание на необходимость развивать кооперацию в аграрном секторе. Руководитель некоммерческого партнерства «Союз фермеров Адыгеи» Аслан Дзехохов, в частности, рассказал, что именно с новой федеральной программой по поддержке кооперации связывают планы по развитию адыгейские фермеры.

Что касается продвижения продукции, то, как отмечалось, продукция ряда производителей Адыгеи уже продается в крупных торговых центрах, их представители заявили о готовности к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству. Глава РА рекомендовал организовать площадку для более предметного диалога между коммерческими организациями.

Мурат Кумпилов отметил, что республиканские власти готовы оказывать содействие предприятиям отрасли в развитии их производств, а также продвигать национальный бренд «адыгейский сыр».

«Адыгейский сыр для нашей республики — не просто часть имиджа. Это один из главных брендов Адыгеи, по которому многие россияне узнают о нашем регионе», — резюмировал глава Адыгеи.