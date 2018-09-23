Der Spiegel: на Украине процветает масштабное налоговое мошенничество

Берлин, , 08:57 — REGNUM О миллиардных потерях бюджета Украины из-за масштабных мошеннических налоговых махинаций в стране, пишет 23 сентября немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на исследование, которое было проведено по заказу фракции зеленых и левых в Европарламенте.

По информации издания, некоторые предприятия Украины мошенническим способом уходят от выплаты налогов и грабят свою страну таким образом.

При этом, как пишет Der Spiegel, Евросоюз осведомлен о такого рода махинациях на Украине, однако не предпринимает никаких контрмер для их пресечения. Напротив, продолжает оказывать официальному Киеву финансовую поддержку.

Кроме этого издание отмечает, что с 2014 года ЕС оказал Украине финансовую помощь на общую сумму 11 млрд евро, из которых 3 млрд так и не попали в казну Украины. Проверить, как расходуются деньги европейских налогоплательщиков, в ЕС решили только спустя четыре года.

Отметим, как сообщалось 20 сентября, МВФ отказал Украине в очередном транше финансовой помощи до момента принятия Киевом годового бюджета.