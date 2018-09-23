В Китае открыли новую высокоскоростную железнодорожную ветку

Гонконг, Китай, , 08:45 — REGNUM В Китае торжественно открыли гонконгский участок высокоскоростной железной дороги Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Гонконг 22 сентября, сообщает пресс-служба административного района Гонконг.

Церемония открытия нового участка высокоскоростной железной дороги прошла в торжественной обстановке. Перед посетителями церемонии выступили Гонконгский оркестр и известный китайский скрипач Яо Цзюэ.

Глава исполнительной власти провинции Гуандун Кэрри Лам отметила, что новая железнодорожная ветка ускорит экономический, социальный и культурный обмен между областями, что создаст больше возможностей для развития всех регионов.

Отметим, что основная часть железной дороги Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Гонконг была открыта в 2011 году. Общая длина линии составляет 142 км, что делает ее самой длинной высокоскоростной железной дорогой в мире. Скорость движения поездов на разных участках дороги составляет от 200 до 350 км/ч. Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Гонконг соединяется с общенациональной сетью и связывает Гонконг с Пекином.