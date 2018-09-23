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Bloomberg: Санкции США возвращают капиталы в Россию

Экономика

Процесс возврата капиталов начался после того, как администрацией США были заморожены счета российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга

Bloomberg: Санкции США возвращают капиталы в Россию
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции, санкции...

Нью-Йорк, США, 23 сентября 2018, 08:28 — REGNUM  Ужесточение американских экономических санкций вызвало возвращение вывезенных капиталов в Россию, сообщает Bloomberg.

Эксперты Bloomberg отмечают, что за последние месяцы многие российские компании вывели средства со своих американских и европейских счетов. Процесс возврата капиталов начался после того, как администрацией США были заморожены счета российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Эту тенденцию усиливает угроза введения новых санкционных мер, которые обсуждаются в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США.

Издание отмечает, что пока оценить размер возвращенных капиталов можно только по косвенным данным. Например, недавно Сбербанк России сообщил о скачке объемов корпоративных вкладов с января по август 2018 года на 98$ млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2018 года начался второй этап «амнистии» капиталов. Как и во время первого этапа, прошедшего с июня 2015 по июнь 2016 года, российским бизнесменом предоставляется возможность вернуть капиталы в Россию с теневых зарубежных счетов без уплаты штрафов и налогов.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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