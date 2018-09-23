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Три российских города попали в список опаснейших в мире

Экономика

Лидирует в рейтинге Сан-Педро-Сула в Гондурасе

Москва, 23 сентября 2018, 04:35 — REGNUM  Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск оказались в числе наиболее криминальных городов мира в 2018 году. Рейтинг публикует сервис Numbeo.

Список включает более 300 городов и составлен с опорой на соотношение индекса преступности и индекса безопасности, вычисленных с учетом количества совершенных преступлений.

Наиболее опасным городом мира признан Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Далее идут венесуэльский Каракас, Порт-Морсби в Папуа — Новой Гвинее, бразильская Форталеза и южноафриканский Дурбан.

Новосибирск оказался на 137-м месте рейтинга. Москва заняла 144-ю строку, Санкт-Петербург — 198-ю.

Казахстанская Алма-Ата находится на 112-м месте, Киев — на 130-м. Наиболее безопасные, с точки зрения экспертов, Абу-Даби в ОАЭ, Доха в Катаре и Базель в Швейцарии.

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Международные экономические рейтинги
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