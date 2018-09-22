Руденя: учения энергетиков не имеют аналогов в истории Тверской области

Тверь, , 20:14 — REGNUM Учения по организации взаимодействия и устранению массовых нарушений наэлектросетевых объектах стартовали 22 сентября в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В церемонии открытия учений приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

«Это важное событие, которое не имеет прецедентов и аналогов в истории региона. Более 5100 человек будут одновременно работать на нашей территории, задействовано свыше 850 единиц техники. Лучший результат, который будет достигнут по итогам проведения такого масштабного мероприятия — это свет и тепло в домах, работа предприятий в любое время суток, года. Со своей стороны окажем поддержку в проведении учений», — отметил губернатор Игорь Руденя.

«От состояния сетей зависит многое — комфорт жителей, работа промышленности, социальных объектов. Чтобы сделать их работу более стабильной, и проводятся эти учения», — обратился к энергетикам Игорь Щеголев.

Павел Ликинский отметил, что результатом учений должно стать сокращение аварийности на электросетях вдвое.

«33% всех электросетей в Тверской области проходят по лесным массивам. За три месяца нужно будет произвести расчистку 6,5 тысячи гектаров, произвести расширение просек, замену наиболее подверженных аварийности участков линий в объеме 530 км. Собственными силами Тверьэнерго выполняли бы эту задачу в течение 10 лет», — сказал Павел Ливинский.

Сегодня же руководителям филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которые будут работать в районах Тверской области, выданы задания по учениям. Также состоялся осмотр техники, которая будет задействована в ходе учений.

Ранее, в ходе встречи Игоря Рудени, Андрея Черезова и Павла Ливинского обсуждался ход реализации программы модернизации электросетевого комплекса Тверской области — общий объем вложений, напомним, составит 5 млрд рублей.

Отметим, что в рамках учений, в которых примут участие специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Управления МЧС России по Тверской области, ГБУ Лесозащитный противопожарный центр — «Тверьлес», во всех районах Тверской области в течение трех месяцев будут проводиться работы для повышения устойчивости энергосистемы к воздействию погодных явлений. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.