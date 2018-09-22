ЦБ Узбекистана повысил ставку рефинансирования до 16%

Ташкент, , 17:23 — REGNUM Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение о повышении ставки рефинансирования на два процентных пункта — до 16% годовых с 25 сентября 2018 года, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель Центробанка Узбекистана.

По его словам, решение регулятора обусловлено изменениями внешних условий, оно также направлено на снижение инфляционного давления на фоне повышения инфляционных ожиданий, роста регулируемых цен и возрастающего давления валютного курса на цены.

«Несмотря на замедление годовых темпов инфляции, данный тренд может измениться в результате реализации инфляционных рисков. Ужесточение денежно-кредитной политики поможет снизить данные риски и инфляционные ожидания», отметил собеседник агентства.

По данным Центробанка, годовая инфляция продолжила снижение и составила 15,7% в августе текущего года. Снижению инфляции способствовало сезонное удешевление плодоовощной продукции и постепенное исчерпание влияния ускоренных темпов роста денежной массы и девальвации сума в 2017 году.

Ранее, Центральный банк Узбекистана прогнозировал годовую инфляцию в пределах 11,5−13,5% по итогам 2018 года. В настоящее время, ожидаемый до конца 2018 года уровень годовой инфляции пересмотрен до 16−17% в связи с вышеуказанными рисками.

Центробанк прогнозирует ослабление курса сума под воздействием внешних факторов, которое регулятор связывает обесцениванием валют стран — основных торговых партнёров республики, с расширением потребительского и инвестиционного спроса в экономике в результате высоких темпов роста объёмов кредитования.

На инфляцию влияют либерализация регулируемых цен выше ожидаемого уровня, а также прогнозируемая рыночная корректировка тарифов на электроэнергию и природный газ, увеличение бюджетных расходов по сравнению с запланированными показателями и возрастание рисков несбалансированного исполнения консолидированного государственного бюджета.

По предварительным оценкам Центрального банка, темпы экономического роста по итогам текущего года в Узбекистане составит около 5−5,2%. При этом, намеченные структурные реформы в базовых отраслях экономики и постепенный выход государственных предприятий на устойчивые показатели рентабельности могут увеличить прирост в реальном объёме ВВП в 2019-м и последующих годах.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, с 15 сентября в Узбекистане почти в два раза повысилась цена на социальный формовой хлеб, производство которого ранее субсидировалось государством.