Глава Акмолинской области раскритиковал фермеров за снижение налогов

Астана, , 15:59 — REGNUM Аким (глава) Акмолинской области Казахстана Малик Мурзалин раскритиковал сельскохозяйственные предприятия районов, которые не оправдывают надежд и средств, инвестированных в их развитие, сообщает 22 сентября издание Zakon. kz

Главу региона не устраивает отрицательная динамика налоговых отчислений сельскохозяйственных компаний, на поддержку которых было выделено 29 млрд тенге ($81,5 млн).

В некоторых сельхозпредприятиях числится несколько человек, которые обрабатывают площади в десятки тысяч гектаров. Кроме того, некоторые компании имеют нулевой фонд заработной платы. Издание делает вывод, что на предприятиях имеется нелегальный наём работников, а заработная плата выплачивается в обход законодательству.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Казахстане значительно выросли цены на пшеницу. Стоимость одной тонны зерна третьего сорта составляла 49 тыс. тенге ($138), что на 40% больше, чем годом ранее.

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