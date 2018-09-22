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Глава Акмолинской области раскритиковал фермеров за снижение налогов

Экономика

На поддержку фермеров было выделено $81,5 млн

Астана, 22 сентября 2018, 15:59 — REGNUM  Аким (глава) Акмолинской области Казахстана Малик Мурзалин раскритиковал сельскохозяйственные предприятия районов, которые не оправдывают надежд и средств, инвестированных в их развитие, сообщает 22 сентября издание Zakon. kz

Главу региона не устраивает отрицательная динамика налоговых отчислений сельскохозяйственных компаний, на поддержку которых было выделено 29 млрд тенге ($81,5 млн).

В некоторых сельхозпредприятиях числится несколько человек, которые обрабатывают площади в десятки тысяч гектаров. Кроме того, некоторые компании имеют нулевой фонд заработной платы. Издание делает вывод, что на предприятиях имеется нелегальный наём работников, а заработная плата выплачивается в обход законодательству.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Казахстане значительно выросли цены на пшеницу. Стоимость одной тонны зерна третьего сорта составляла 49 тыс. тенге ($138), что на 40% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане значительно выросли цены на пшеницу

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Сельское хозяйство
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