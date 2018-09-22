В Казахстане с 2019 года запустят «виртуальный склад» угля

Астана, , 15:37 — REGNUM В Казахстане проводится работа по запуску информационной системы «Виртуальный склад», которая позволит повысить прозрачность рынка угля и снизить теневой оборот добывающих и реализующих компаний, сообщили 21 сентября в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов республики.

Систему планируется запустить с 1 января 2019 года. «Виртуальный склад» позволит в режиме реального времени подсчитывать остатки угля на реальных складах. Кроме того, система позволит отслеживать цепочки перемещений от производителя до конечного потребителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа бывший аким (мэр) Астаны Асет Исекешев призвал жителей столицы готовиться к отопительному сезону и покупать уголь заранее, чтобы не создавать очереди при наступлении холодов.

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